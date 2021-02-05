05 февраля 2021 года

Государство может взять минтай на «передержку»

Росрыболовство рассматривает рыбные интервенции как один из возможных вариантов пристроить объем минтая, невостребованный из-за закрытия портов в КНР. Недолов на путине можно будет компенсировать осенью, считают в ведомстве.

Рыбные интервенции обсуждаются как один из возможных вариантов снятия «излишков» при промысле минтая на Дальнем Востоке, рассказал журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Именно минтай традиционно у нас идет на экспорт в Китай. К сожалению, сейчас в связи с ковидными ограничениями Китай временно приостановил работу своих портов. Не только для Российской Федерации, а в целом работу портов. Интервенции – это как возможность снять излишек этого объема с рынка сейчас и тем самым поддержать рыбаков, потому что цена тоже сильно просела», – отметил глава федерального агентства.

По словам Ильи Шестакова, закупки рыбы государством могут быть организованы по аналогии с зерновыми интервенциями, когда назначенный оператор будет приобретать на бирже определенный объем продукции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, при этом в ведомстве не считают критичным растущее отставание на минтаевой путине от графика прошлого года, связанное с проблемами при отгрузке рыбной продукции в китайские порты.

«Нет никакой трагедии. Мы понимаем, что даже то, что мы не доловим сейчас в зимне-весеннюю путину, мы доловим в осеннюю путину, и тот объем вылова, который выделен на этот год, мы его обеспечим», – заверил глава Росрыболовства.

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