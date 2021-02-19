19 февраля 2021 года

США не верят в «продуктовую» передачу коронавируса

Соединенные Штаты обозначили официальную позицию относительно возможности передачи COVID-19 через продукты питания или их упаковку. Достоверных доказательств заражения таким способом нет, отметили профильные правительственные ведомства.

Совместное заявление главы Минсельхоза Кевина Ши и руководителя Агентства по контролю за медикаментозными средствами и продуктами питания (FDA) Джанет Вудкок опубликовано на сайте FDA, сообщает корреспондент Fishnews.

Авторы подчеркивают, что COVID-19 является респираторным заболеванием, которое передается от человека к человеку, и, в отличие от пищевых и желудочно-кишечных вирусов, таких как норовирус или гепатит А, не распространяется через пищу.

Что касается немногочисленных фактов обнаружения коронавируса на упаковке, то в большинстве случаев речь идет лишь о генетических следах вируса, а не о живом COVID-19, способном поразить человека, отмечено в документе. Вероятность заражения от таких следов коронавируса на упаковке или продукте чрезвычайно мала, говорится в заявлении.

Ранее официальные лица Китая неоднократно поднимали вопрос о возможности передачи коронавируса через продукты питания и их упаковку. Всемирная организация здравоохранения пока не вынесла окончательный вердикт.

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