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Международная конференция по тихоокеанским лососям прошла на Сахалине. Фото пресс-службы областного правительства

Ответить на вопросы о лососях поможет сотрудничество ученых

Международная конференция по тихоокеанским лососям прошла на Сахалине с онлайн-подключениями специалистов из других регионов и стран. Ученые подчеркнули важность исследований разных этапов жизни рыб, в том числе совместных работ стран - участниц НПАФК.

Российская наука видит общее перераспределение запасов лососей в северной части Тихого океана, в связи с этим наша страна и выступила с инициативой обсудить проблему на высоком экспертном уровне, отметил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

В международной конференции, организованной Росрыболовством и ВНИРО при содействии правительства Сахалинской области, приняли участие представители России, Канады, Японии, Южной Кореи, сообщает корреспондент Fishnews. Обсуждения проводились в формате онлайн-подключений.

Главная задача - попытаться разобраться, что происходит с ресурсом, почему не оправдываются прогнозы подходов, и представить возможные модели управления лососевым хозяйством в условиях снижения численности запасов лососей, рассказал директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства Кирилл Колончин.

Зарубежные специалисты также заявили о необходимости расширять представления о тихоокеанских лососях. На протяжении последних 30 лет видно, что вылов этих объектов находится на очень высоком уровне - около 1 млн тонн, однако в последние годы наблюдается достаточно большое снижение, обратил внимание президент Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Суам Ким. В этих условиях важно больше внимания уделять ресурсу.

На конференции обсуждалось влияние различных факторов на состояние запасов. Почетный главный научный сотрудник Тихоокеанской биологической станции города Нанаймо (Канада) Ричард Бимиш посвятил свое выступление связи выживаемости лососей с более быстрым ростом в ранний морской период.

Руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО Сергей Марченко рассказал о воздействии на ресурс глобального изменения климата. Следствием изменения климата стало расширение ареалов тихоокеанских лососей на север, напомнил о тенденциях специалист. Также потепление климата привело к перестройке структуры запасов. «Во всех регионах, где промысел базируется на нескольких видах, отмечено снижение доли горбуши и увеличение доли кеты и нерки в уловах», - заявил представитель Всероссийского НИИ.

Ситуация с потеплением требует внимания международного сообщества, отметил он, предложив сделать конференцию такого формата ежегодной.

Большое внимание уделили теме искусственного воспроизводства. Доклады по этим вопросам представили старший научный сотрудник, отвечающий за прогнозирование и управление запасами лососей на Хоккайдо, Хироказа Урабе и исполнительный директор НПАФК Владимир Радченко.

На конференции была отмечена важность исследования жизни лососей в зимне-весенний период - наименее изученный сейчас. Россия решила усилить работы по красной рыбе, несмотря на общее сокращение финансирования отраслевой науки.

Предполагается, что серьезно пополнить знания о тихоокеанских лососях поможет международная тихоокеанская экспедиция в 2022 г. - правда, еще предстоит решить вопрос с ее финансированием. Сотрудничество в рамках Международного года лосося показало, что такие совместные работы должны быть, обратил внимание Кирилл Колончин.

Предложение вновь провести международную конференцию, на которой будет обсуждаться состояние запасов водных биоресурсов, экономические и социальные аспекты рыболовства и воспроизводства, вошло в резолюцию встречи.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Сахалинской области.

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