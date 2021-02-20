20 февраля 2021 года

Четверых членов «осетровой ОПГ» приговорили к колонии

В Волгограде закончено слушание дела по обвинению шестерых граждан в незаконном обороте осетрины и черной икры. Четверо осуждены к реальному лишению свободы – от 3,5 до 4 лет. Ущерб от деятельности группы превысил 20 млн рублей.

Суд установил, что с августа 2018 г. по апрель 2019 г. преступники поставляли на продажу туши и икру осетровых из Астраханской области в Волгоград. В ходе обысков у членов ОПГ изъяли 130 туш осетра и более 20 кг икры, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Торговцев браконьерскими уловами судили по статье 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов). Четверых приговорили к срокам от 3,5 до 4 лет в исправительной колонии общего режима. Еще одному члену ОПГ назначили наказание в виде 7 месяцев исправительных работ, другой получил 3 года условно.

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