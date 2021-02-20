20 февраля 2021 года

Исследования лосося будут в приоритете

Тихоокеанские лососи остаются ключевым элементом для научных исследований, подчеркнул замглавы Росрыболовства Василий Соколов на международной конференции, посвященной этому ресурсу. В среднесрочной перспективе планируется уделять особое внимание океаническому периоду жизни лососей.

Для Дальневосточного региона лососи - важнейший элемент рыбной отрасли, отметил Василий Соколов. Они занимают не столь серьезную долю в уловах, как минтай, но промысел, переработка, воспроизводство лососей играют особую роль в социальном плане. Поэтому необходимо сориентировать рыбаков, население, администрации регионов по перспективам ресурса на ближайшие десятилетия.

На решение этого вопроса и была направлена конференция, организованная на Сахалине с онлайн-подключением специалистов из других стран и регионов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Еще раз подчеркну, что лосось является ключевым элементом не только для бизнеса, но и для научных исследований», - заявил Василий Соколов. Сложность прогнозирования по лососям всегда была очень высока, остается много вопросов по морскому периоду жизни этих рыб. При этом Россия обладает особым опытом по его изучению, отметил замруководителя федерального агентства.

В среднесрочной перспективе исследованиям того, что происходит с лососями в океане, будет уделяться особое внимание, подчеркнул он. Замглавы Росрыболовства обратил внимание, что российские специалисты в 2021 г. расширят исследования по лососям, несмотря на общее сокращение финансирования науки.

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