24 февраля 2021 года

Рыбоводы видят негативные последствия ликвидации Депрыбхоза

Ликвидация в рамках административной реформы рыбного департамента в структуре Минсельхоза, как и изменение статуса руководителя Росрыболовства, усложнят работу предприятий отрасли, предупредили в Росрыбхозе.

В прошлом году ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, создали определенные сложности для реализации продукции товарной аквакультуры, отметили участники заседания правления Ассоциации «Росрыбхоз».

В такой ситуации подспорьем для рыбоводов стало уменьшение количества проверок и инспекций, автоматическое продление части разрешений и лицензий. Некоторые предприятия даже смогли воспользоваться льготными кредитами с условием сохранения рабочих мест и выплаты заработной платы. Как сообщает корреспондент Fishnews, всё это позволило отрасли по итогам года показать положительную динамику по основным направлениям производства.

Уже в текущем году в конце января правительство выпустило распоряжение с рекомендацией органам исполнительной власти на местах оказывать содействие в организации нестационарной торговли, а также торговых мест на ярмарках и розничных рынках. В Росрыбхозе отметили, что эта мера относится и к торговле живой рыбой и другими видами рыбной продукции.

Кроме того, еще на год продлен срок действия лицензий и других разрешительных документов, а некоторые из них разрешено переоформлять в упрощенном порядке. В этот перечень, в частности, включены договоры водопользования, решения о предоставлении водных объектов в пользование и разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

В то же время у ассоциации вызывает озабоченность качество подготовки нормативных актов за тот период, когда их публичное обсуждение полностью перешло в удаленный формат. Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко указал, что многие правовые акты, которые разрабатывались в прошлом году, в том числе в рамках «регуляторной гильотины», переделывали и обновлялись, несут новые риски для бизнес-сообщества.

Это касается изменений в классификации гидротехнических сооружений с точки зрения их опасности, новых требований к рыбозащитным устройствам на водозаборах, расчету ущерба для водных биоресурсов при сбросе воды. «Если мы будем выполнять эти требования, то нашим хозяйствам потребуются дополнительные финансовые вложения, и весьма серьезные», – предупредил руководитель ассоциации.

Но самые большие проблемы в ближайшем будущем сулит административная реформа федеральных органов исполнительной власти, в рамках которой планируется ликвидация в структуре Минсельхоза департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства). Кроме того, рыбная отрасль в целом теряет вертикаль подчинения, поскольку руководитель Федерального агентства по рыболовству утратил статус замминистра сельского хозяйства.

«У нас усложняется работа в этом году, – резюмировал Василий Глущенко. – Очень плохо, что не будет отдельного рыбного департамента, нашего депрыбхоза. Пусть небольшим аппаратом – всего 15 человек там было, но он очень многое сделал и делает для нас, для рыбоводов в части создания и корректировки нормативно-правовых актов».

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