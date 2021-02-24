24 февраля 2021 года

Жителям Приморья рассказали о причинах подорожания сайры

Консервы из сайры подорожали в связи с низкими объемами ее добычи, заявили в агентстве по рыболовству Приморского края. Уловы упали на фоне сокращения запасов, важно материально-техническое совершенствование промысла, считают в ведомстве.

В агентстве по рыболовству Приморского края прокомментировали сообщения о высоких ценах на сайровые консервы. По словам руководителя агентства Валерия Корко, основная причина снижения добычи – природная цикличность, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Для возобновления промысла и увеличение добычи необходима модернизация флота – строительство плавбаз и среднетоннажных добывающих судов, обновление орудий лова и организация экспедиционного промысла в открытых водах Тихого океана», – подчеркнул глава агентства.

Валерий Корко добавил, что за последние два года вылов сайры приморскими предприятиями упал практически до нуля, поэтому для производства консервов сейчас в основном используется импортное сырье.

«Это, безусловно, сказывается на конечной цене для потребителя», – сказал руководитель ведомства.

Ранее во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщили, что уловы сайры в 2020 г. оказались на исторически минимальном уровне практически у всех стран – участниц промысла. Работа шла на фоне общего снижения запаса сайры. Повлияла на результат и сокращение добывающих судов.

Уже несколько лет подряд типичные районы концентраций сайры заняты сардиной и скумбрией, а пути миграции сместились гораздо дальше в открытый океан, обращали внимание в Тихоокеанском филиале ВНИРО (ТИНРО).

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