25 февраля 2021 года

Moon Tech обеспечил холодом более десятка стран

Госкорпорация Moon Tech в минувшем году заключила и реализовала по всему миру более 25 крупных проектов с применением современных технологий заморозки и охлаждения. Сумма контрактов превысила 28 млн долларов.

Накануне празднования Восточного нового года китайская госкорпорация Moon Tech подвела итоги работы. В сохраняющихся непростых условиях пандемии коронавируса в мире в 2020 г. компания не заморозила работу на международном направлении. Проекты реализовывались в странах АТР (Индонезии, Малайзии, Вьетнаме, Мьянме, Индии и Новой Зеландии), Южной Америке (Перу), Африке (Мавритании, Уганде), а также на Тайване, в Йемене и России.

Как сообщил Fishnews директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ Ли Янь, спектр отраслей, в которых нашлось применение как проверенным, так и современным технологиям холода, самый широкий – от пищевой переработки и складского хранения до атомной энергетики.

В сфере переработки морепродуктов основная доля поставок оборудования в 2020 г. пришлась на заводы, специализирующиеся на работе с креветкой. Комплексные проекты под ключ и отдельные решения по обработке или заморозке и хранению этого продукта Moon Tech выполнял для заказчиков из Перу, Индонезии, Вьетнама, Мавритании и Уганды. Самый крупный из них – стоимостью 1,5 млн долларов – был реализован для перуанской компании Peruvian Sea Food S.A. Это комплексный проект перерабатывающего завода, включающий склад, морозильную камеру, оборудование для быстрой заморозки, плиточные холодильники и др.

Крупнейшим по стоимости стал завод по переработке кальмара (также реализован в Перу – для группы Pesquera Hermanos Cordova S.A.C.). Он включал в себя поставку стальных конструкций для строительства самого здания производства и насыщение оборудованием цехов и склада. Стоимость этого проекта превысила 4 млн долларов.

Также оборудованием госкорпорации Moon Tech в прошлом году оснащались предприятия по выпуску мороженого, полуфабрикатов, сублимированной продукции, заморозке фруктов, производству блочного льда.

В сфере атомной энергетики крупный проект с использованием технологий Moon Tech был реализован для Курской АЭС в России.

В общей сложности сумма контрактов, вошедших в итоговый отчет госкорпорации за 2020 г., превысила 28 млн долларов.

Кроме того, Moon Tech продолжает расширять собственную структуру, которая к настоящему моменту включает в себя несколько заводов и организаций – от проектно-инжиниринговых до сталелитейных. Это позволяет государственной корпорации собственными силами решать задачи любой сложности в рамках проектов для широкого круга отраслей, где требуется современный и надежный холод, отметил Ли Янь.

Fishnews

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