01 марта 2021 года

Для пресноводной рыбы обновят правила ветеринарно-санитарной экспертизы

Со следующего года прекратят свое действие советские правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков. Минсельхоз готовит на смену новый документ.

Информация о подготовке проекта приказа «Об утверждении Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и пресноводных водных беспозвоночных и рыбной продукции» размещена на портале regulation.gov.ru.

Напомним, что в рамках «регуляторной гильотины», призванной исключить устаревшие и избыточные требования к бизнесу, правительство РФ выпустило списки советских актов, которые должны прекратить свое действие. С 1 января 2022 г. перестанут действовать Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, утвержденные Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР 16 июня 1988 г. № 19-7/549.

На смену этому акту Министерство сельского хозяйства РФ и готовит новый документ, сообщает корреспондент Fishnews.

«Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы указанной продукции направлено на защиту населения от болезней, общих для человека и животных, и от пищевых отравлений, возникающих при употреблении опасной в ветеринарно-санитарном отношении рыбы, раков и иной рыбной продукции», - говорится в сопроводительных материалах.

Отмечено, что работа над проектом правил будет проведена с учетом изменения требований ряда федеральных законов, касающихся качества и безопасности пищевой продукции, а также актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

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