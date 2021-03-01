01 марта 2021 года

Сотруднику филиала Главрыбвода вменяют крупное мздоимство

На Кубани заместитель начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» предстанет перед судом. Он обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Коммерческая организация вела расчистку Васильчикова ерика и Соловьевского гирла - в соответствии с госконтрактами. Работы финансировал Азово-Черноморский филиал Главрыбвода.

«Обвиняемый потребовал от директора компании взятки в сумме 7 млн рублей по одному контракту и 2,6 млн рублей по второму. За это фигурант обещал беспрепятственное согласование и подписание бюджетным учреждением актов выполненных работ, а также общее покровительство. Заместитель начальника филиала также сообщил мужчине, что в случае отказа в передаче требуемых сумм произведенные работы приняты не будут и возглавляемая им организация не получит за них оплату», - рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что предприниматель согласился с требованиями замглавы филиала и передал ему первую взятку - 7 млн рублей. О противоправных действиях чиновника мужчина сообщил правоохранителям. 2 марта прошлого года после получения 2 млн рублей фигуранта задержали сотрудники ФСБ, подчеркнули в следственном управлении.

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в пресс-релизе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews