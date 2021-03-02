02 марта 2021 года

Рыбоохранные зоны хотят заменить водоохранными

В Госдуму внесен законопроект об упразднении рыбоохранных зон. По мнению авторов поправок, для выполнения защитных функций достаточно водоохранных зон, а особо важные водоемы можно окружить рыбохозяйственными заповедными зонами.

Разработчиком законопроекта, предусматривающего внесение изменений в ФЗ о рыболовстве и другие законодательные акты, выступил Минсельхоз. В министерстве считают целесообразным упразднение правового режима рыбоохранных зон. По мнению чиновников, нынешние требования к хозяйственной деятельности в таких зонах практически совпадают с требованиями для водоохранных зон.

«Норма, определяющая ширину рыбоохранных зон водных объектов, и запреты на хозяйственную и иную деятельность практически копируют аналогичные положения статьи 65 Водного кодекса РФ», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правовой режим рыбоохранной зоны считается более строгим, поскольку запрещает «распашку земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организацию для них летних лагерей, ванн». В пределах водоохранной зоны этого нельзя делать только в прибрежной защитной полосе. Но с точки зрения разработчиков, необходимости в столь строгих ограничениях нет.

В Минсельхозе отмечают, что требования по сохранению условий для воспроизводства водных биологических ресурсов остаются и «в требованиях по сохранению среды их обитания, установленных для водоохранных зон».

Рыбоохранные зоны, определенные Росрыболовством для водных объектов до 1 июля 2021 г., согласно законопроекту, будут признаны рыбохозяйственными заповедными зонами. К этой же категории предлагается отнести нынешние участки нерестоохранных полос лесов и территорию вокруг озера Байкал.

«Отмена института рыбоохранных зон не повлечет изменения и (или) ослабления природоохранного режима озера Байкал», – уточняется в пояснительной записке к проекту закона.

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