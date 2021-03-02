02 марта 2021 года

Территориальным управлениям Росрыболовства сократили штат

По новой схеме размещения территориальных органов Росрыболовства численность госслужащих в них уменьшилась. Такое сокращение предусмотрено для всех теруправлений.

Минсельхоз приказом от 4 февраля 2021 г. № 56 утвердил новую схему размещения территориальных органов Федерального агентства по рыболовству. Росрыболовство должно провести соответствующие организационно-штатные мероприятия.

Как сообщает корреспондент Fishnews, схема предусматривает меньшую численность государственных служащих, чем в приказе 2019 г.

Так, по Приморскому теруправлению количество госслужащих должно составлять 144 против 160, по Северо-Восточному - 216 против 242, по Сахалино-Курильскому - 173 против 194, по Североморскому - 190 против 214 человек.

При этом предусмотрен рост фонда оплаты труда из расчета на год.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews