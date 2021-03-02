Территориальным управлениям Росрыболовства сократили штат
По новой схеме размещения территориальных органов Росрыболовства численность госслужащих в них уменьшилась. Такое сокращение предусмотрено для всех теруправлений.
Минсельхоз приказом от 4 февраля 2021 г. № 56 утвердил новую схему размещения территориальных органов Федерального агентства по рыболовству. Росрыболовство должно провести соответствующие организационно-штатные мероприятия.
Как сообщает корреспондент Fishnews, схема предусматривает меньшую численность государственных служащих, чем в приказе 2019 г.
Так, по Приморскому теруправлению количество госслужащих должно составлять 144 против 160, по Северо-Восточному - 216 против 242, по Сахалино-Курильскому - 173 против 194, по Североморскому - 190 против 214 человек.
При этом предусмотрен рост фонда оплаты труда из расчета на год.
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