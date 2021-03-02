02 марта 2021 года

Брань в адрес рыбинспектора облегчила кошелек

В Курской области вынесен приговор за оскорбление государственного инспектора рыбоохраны. Жителя Белгородской области оштрафовали на 25 тыс. рублей.

Мировой судья огласил приговор в конце января. Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Инцидент произошел 11 июля прошлого года, когда сотрудники Московско-Окского теруправления Росрыболовства проводили рейды в Мантуровском районе Курской области. На берегу реки Стужень в селе Ястребовка старший госинспектор обнаружил троих мужчин из Белгородской области. Они при себе имели пластиковую емкость, электрический насос, шланг и удлинитель, рассказали Fishnews в пресс-службе ТУ.

По информации теруправления, сотрудник рыбоохраны представился, предъявил служебное удостоверение, рассказал гражданам о недопустимости нарушения законодательства и запретил им набор воды из водного объекта рыбохозяйственного значения.

«После чего один из нарушителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, недовольный законными действиями и требованиями инспектора рыбоохраны, совершил публичное оскорбление должностного лица», – сообщили в пресс-службе.

Отмечено, что оскорбление содержало «обобщенную отрицательную оценку личности, выраженную в бранной форме». Зафиксировав противоправные действия злоумышленника, инспектор обратился в полицию.

Также он возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ - в отношении водителя, поставившего автомобиль на стоянку в границах водоохранной зоны. Проведено расследование, по результатам которого нарушителя привлекли к ответственности.

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