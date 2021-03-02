02 марта 2021 года

Стоимость семги вызвала вопросы у таможенников

Южная оперативная таможня выявила факт занижения стоимости 100 тонн замороженного атлантического лосося. Чилийская продукция следовала через Новороссийск.

Ростовская компания заключила внешнеэкономический контракт с фирмой из Чили – по закупке атлантического лосося. Осенью 2018 г. на Новороссийский центральный таможенный пост Новороссийской таможни на рефрижераторных судах прибыла заказанная рыба весом более 100 тонн заявленной стоимостью 52,5 млн рублей.

«По результатам проверки было установлено, что стоимость товара превышает 68 млн рублей, а сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила порядка 1 млн рублей», – рассказали Fishnews в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере).

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