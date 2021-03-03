03 марта 2021 года

Минтая стали ловить активнее

На 28 февраля вылов минтая отечественными компаниями достиг 408,5 тыс. тонн, что на 121,1 тыс. тонн ниже уровня прошлого года (-22,9%). В Росрыболовстве подчеркивают, что отставание сокращается: на 14 февраля оно составляло 28,6%.

На очередном заседании штаба охотоморской путины отметили: добыча минтая набирает темп. Этому способствует улучшение погодной обстановки в местах промысла и наличие холодильных мощностей для хранения уловов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в Охотском море добыто 358,1 тыс. тонн (-24,5% от уровня прошлого года). В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 322,7 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской подзоне поймали 1 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской – 34,4 тыс. тонн.

В Южно-Курильской зоне освоено 16,4 тыс. тонн минтая, в Восточно-Камчатской зоне – 14,5 тыс. тонн, 12,6 тыс. тонн из которых поймано в Петропавловско-Командорской подзоне, приводит информацию Росрыболовство.

Отмечено, что вылов тихоокеанской сельди достиг 78,8 тыс. тонн (+40,7%), а вылов трески составил 31,9 тыс. тонн (-12,6%).

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