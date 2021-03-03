03 марта 2021 года

Ямальские рыбозаводы записали в реестр

Рыбоперерабатывающие предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа внесли в единый реестр. По мнению руководства ЯНАО, это поможет увеличить объемы переработки и реализации рыбы в регионе.

Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО завершил работу по формированию реестра региональных рыбоперерабатывающих предприятий. В него включены организации, которые производят пищевую рыбную продукцию и у которых есть производственные помещения и оборудование на территории округа.

Основная задача – увеличить объем переработки рыбы внутри региона. «Это необходимо для продвижения региональных продуктов именно на Ямале, чтобы у жителей любого населенного пункта автономного округа была возможность купить местную рыбную продукцию», – отметила замдиректора департамента Любовь Охман.

Новый реестр переработчиков позволит сосредоточить в одном месте информацию об имеющихся в регионе мощностях для производства рыбной продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО. Система содержит сведения о местонахождении производственных помещений, максимально возможном годовом объеме выпуска пищевой продукции и потребностях предприятий в рыбном сырье. Планируется, что эти данные будут актуализироваться ежегодно.

Сейчас в реестре числятся шесть предприятий: «Пур-рыба», «Салехардский комбинат», «Норд Регион», РА «Орион», «Рыба Ямала», ПФ «Ныда-ресурс». Все они ориентированы в основном на работу с местными видами рыбы – пелядью, ряпушкой, щукой, сигом, язем, налимом, плотвой и другими.

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