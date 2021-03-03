03 марта 2021 года

Американцы стали есть меньше минтая

В Соединенных Штатах по итогам прошлого года сократилось потребление минтая - на 11% к уровню 2019 г. Причиной называют уменьшение объемов импорта и уловов.

Рыбаки Аляски закончили сезон «Б», оставив недобытыми почти 65 тыс. особей минтая, пишет портал IntraFish. По его данным, к недолову привели несколько факторов, в том числе малые размеры рыбы и снижение плотности биомассы.

Ассоциация производителей минтая на Аляске (Genuine Alaska Pollock Producers, GAPP) отмечает: потребление этой рыбы в Соединенных Штатах в 2020 г. уменьшилось на 11% к уровню предыдущего года. По данным отраслевого объединения, средний показатель составил 0,873 фунта (396 г) на душу населения, хотя в 2019 г. он равнялся 0,983 фунта (446 г.), сообщает корреспондент Fishnews.

Выпуск трех главных видов минтаевой продукции США сократился из-за снижения уловов. Так, выработка сурими упала на 11% к уровню 2019 г., филе без кожи – почти на 13,5%, а бескостного филе – почти на 23%, приводит цифры ассоциация.

При этом исполнительный директор GAPP Крейг Моррис обратил внимание на рост потребления продукции из минтая американского производства. Так, 61% купленного в стране минтаевого филе было отечественным (+2% к показателю предыдущего года). Стали жители США есть больше и продуктов из сурими, выпущенных в Соединенных Штатах.

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