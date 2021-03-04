04 марта 2021 года

Приморье решило поддержать экспорт консервов

В Приморском крае производителей рыбных консервов на экспорт поддержат из регионального бюджета: на эти цели планируется направить 57 млн рублей. Механизм субсидий разработан в рамках нацпроекта по развитию внешней торговли.

В прошлом году на заводах Приморья выпущено 123 млн банок консервов и пресервов. Для предприятий, работающих на экспорт, подготовлена новая мера государственной поддержки, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«В этом году из краевого бюджета им направят 57 млн рублей. Субсидии предусмотрены на компенсацию затрат на производство и экспорт рыбных консервов», – подчеркнул руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого разработана мера поддержки, предусматривает увеличение поставок продукции АПК в 2024 г. до 34 млрд долларов в денежном выражении.

Также в этом году предусмотрено 37,5 млн рублей на развитие в Приморье рыбопереработки и аквакультуры. Производители смогут компенсировать затраты на приобретение нового оборудования, модернизацию холодильных мощностей, рыбоперерабатывающих производств.

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