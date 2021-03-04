04 марта 2021 года

Новый руководитель подготовит Росморпорт к акционированию

Гендиректором ФГУП «Росморпорт» назначен Александр Смирнов. Он заявил, что ключевой задачей в новой должности видит завершение подготовки предприятия к предстоящему акционированию.

Назначить нового главу Росморпорта распорядился руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Лаврищев, сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота.

«Ключевой задачей вижу завершение подготовки ФГУП «Росморпорт» к предстоящему акционированию. Нам также предстоит успешно реализовать и не допустить срыва сроков по важнейшим проектам в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Коллектив нашего предприятия молодой, современный, уверен, что команде Росморпорта под силу решать задачи любой сложности и оперативно реагировать на поступающие вызовы», – заявил Александр Смирнов.

Александр Александрович Смирнов родился 30 ноября 1958 г. в городе Боровичи Новгородской области. В 1993 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Правоведение». Трудовую деятельность начал в 1976 г. Имеет большой опыт работы в федеральных органах власти России.

В 2003 – 2008 гг. работал в администрации президента РФ, в 2009 – 2014 гг. – в Министерстве юстиции в должности первого заместителя министра юстиции России, в 2014-2017 гг. – в аппарате правительства РФ.

К работе в Росморпорте приступил с декабря 2017 г. в должности заместителя гендиректора по работе с органами исполнительной власти.

ФГУП «Росморпорт» – крупнейшее предприятие, подведомственное Росморречфлоту. Оно является самым крупным в России титульным владельцем объектов прибрежно-портовой инфраструктуры, ведет деятельность в 65 морских портах, отвечая за безопасность мореплавания в портовых акваториях и эффективность эксплуатации федерального имущества.

Росморпорт также является собственником крупнейшей в мире ледокольной группировки, насчитывающей на февраль 2021 г. 36 ледоколов и ледокольных буксиров, а также флотилии учебных судов.

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