04 марта 2021 года

Сайты с электроудочками заинтересовали правоохранителей

В Белгородской области прокуратура добивается закрытия интернет-ресурсов, торгующих электроудочками. Соответствующие иски направлены в суд.

Два сайта с запретной информацией выявила Алексеевская межрайонная прокуратура. На этих ресурсах предлагались к продаже приспособления для ловли рыбы при помощи электрического тока, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что статья 256 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконную добычу водных животных с применением электротока и других способов массового истребления гидробионтов. Административная ответственность за нарушение правил рыболовства установлена статьей 8.37 КоАП РФ.

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