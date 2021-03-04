04 марта 2021 года

Южная Корея анонсировала «рыбную пятилетку»

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея сообщило о планах увеличить экспорт рыбы и морепродуктов на 30% к 2025 г. – до 3 млрд долларов. Отрасль рассматривают как новый двигатель роста экономики.

В 2019 г. Южная Корея экспортировала рыбы и морепродуктов на сумму в 2,52 млрд долларов – тогда был зафиксирован исторический максимум по этому показателю. В прошлом году стоимость поставок из-за пандемии упала на 7,4% – до 2,32 млрд долларов, приводят данные СМИ республики.

По их информации, совокупный объем производства рыбы и морепродуктов в стране должен вырасти с 11,3 трлн вон (10,04 млрд долларов) в 2019 г. до 13,8 трлн вон (12,26 млрд долларов) в 2025 г. Кроме того, правительство рассчитывает повысить самообеспечение такой продукцией с нынешних 72% до 79%.

Во внимание принимается растущий в условиях пандемии спрос на готовые к употреблению продукты. Власти Южной Кореи планируют создать промышленные кластеры в провинции Южная Чолла и Пусане, оказать поддержку местным предприятиям в разработке продукции из гидробионтов, сообщает корреспондент Fishnews.

Для реализации столь грандиозной задачи предполагается проводить больше исследований водных биоресурсов, усилить борьбу с ННН-промыслом, заняться восстановлением прибрежных ресурсов и экосистем. Также для повышения безопасности океанического рыболовства планируется основать специальный фонд и начать строительство новых судов.

Ожидается, что такие усилия приведут и к росту благосостояния рыбаков – среднегодовой доход домохозяйств вырастет к 2025 г. до 60 млн вон (53,3 тыс. долларов) с нынешних 48 млн вон (42,6 тыс. долларов).

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