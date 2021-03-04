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WWF России предложил создать систему сбора информации об обороте, содержании и разведении диких животных – с публикацией в свободном доступе

По черному рынку животных предлагают ударить доступной информацией

WWF России предложил создать систему сбора информации об обороте, содержании и разведении диких животных – с публикацией в свободном доступе. Сведения о «краснокнижных», защищаемых на международном уровне объектах животного мира должны быть более открыты, считают в организации.

Письмо с предложениями по сохранению биологического разнообразия WWF России направил главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. Текст обращения опубликован на сайте фонда.

Сейчас существуют сложности с получением актуальной информация о диких животных на русскоязычных ресурсах. Это затрудняет борьбу с нелегальной торговлей. Для неподготовленного пользователя практически невозможно найти надежную официальную информацию о статусе редких животных, узнать, законна ли их добыча или оборот, прокомментировали обращение в пресс-службе фонда.

Росприроднадзор уполномочен согласовывать заявления о выдаче лицензий на ввоз и вывоз объектов Красной книги РФ. За этим же органом закреплено полномочие выдавать заключения на ввоз и вывоз объектов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Включение перечней таких разрешений в реестр открытых данных было важным шагом, но эти сведения размещаются в виде отдельных файлов в формате Exel и неудобны для поиска и получения нужной информации, говорится в письме.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в обращении приводится список предложений по обеспечению открытости и доступности информации об обороте диких животных, занесенных в Красную книгу и включенных в приложения СИТЕС.

В частности, природоохранная организация выступила за создание онлайн-ресурса, объединяющего данные реестров разрешений, связанных с оборотом диких животных.

Информацию о «краснокнижных» представителях животного мира и объектах СИТЕС нужно сделать более доступной, считают в организации. Предложено создать на сайте Росприроднадзора раздел, где будет приводиться перечень таких животных, разъяснения о правилах оборота, об административной и уголовной ответственности за незаконную торговлю.

Одним из основных направлений для защиты животных из Красной книги и приложений СИТЕС в фонде назвали создание системы сбора информации об обороте, содержании и разведении диких животных. Такие базы данных должны быть общедоступны, полагают в WWF России.

Напомним, что международной конвенцией СИТЕС защищены и осетровые виды рыб. Выдавать разрешения на их экспорт уполномочено Росрыболовство.

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