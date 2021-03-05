05 марта 2021 года

Трепанг не смог уехать в КНР зайцем

Пограничники Приморского края пресекли попытку вывоза за границу крупной партии трепанга. «Морские огурцы» были спрятаны в локомотиве, следовавшем в Китай.

Поезд досматривали в железнодорожном пункте пропуска «Пограничный». В локомотиве был обнаружен тайник, оборудованный в технологической полости. Там находилось 10 свертков с трепангом общим весом свыше 23 кг, рассказали Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

По подсчетам специалистов, рыночная стоимость продукции может превышать 1,7 млн рублей.

Гидробионты передали экспертам для определения полного видового состава и суммы нанесенного ущерба. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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