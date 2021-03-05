05 марта 2021 года

Рыболовов-любителей на Сахалине спасли из ледового плена

В Сахалинской области прошла масштабная операция по спасению 12 рыболовов, которых на льдине унесло в море. Всего в работе было задействовано 29 человек и 20 единиц техники.

На ледовом поле в 16 км от села Охотское Корсаковского района образовалась трещина шириной до 12-15 м. В результате отрезанными от берега оказались 12 рыбаков.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе МЧС России, к месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели, было направлено пять единиц техники: два снегохода, судно на воздушной подушке «Хивус-10», две мотолодки. С берега подавались звуковые и световые сигналы.

Рыбаков перевезли на твердый лед с помощью мотолодок, затем доставили к берегу. Медицинская помощь никому не потребовалась. Спасатели также контрольно провели разведку ледового поля, убедились, что людей на льду больше нет.

Чтобы предупредить жителей Сахалинской области, в каких местах выход на лед опасен, МЧС рассылает СМС-сообщения. Также информация о состоянии ледового покрова и правилах поведения на льду публикуется на сайте регионального управления ведомства.

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