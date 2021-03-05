05 марта 2021 года

Работник турбазы присвоил хозяйских осетров

Житель Астраханской области отправится под суд за похищение с места работы 20 осетровых и другого имущества. По данным следствия, украденную рыбу злоумышленник частично продал, частично съел сам.

Фигурант работал на базе отдыха. В его обязанности входила охрана лодок и кормление рыбы, которую владелец турбазы выращивал в реке Ахтуба. Злоумышленник вытащил 5 стерлядей и 15 осетров общей массой около 60 кг, а также забрал со склада палатку и пластиковую мебель, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

По данным правоохранителей, большую часть похищенной рыбы гражданин продал отдыхающим, а остальную – съел. Сумма причиненного ущерба составила 116 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Фигуранта обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). В полиции отметили, что ранее обвиняемый шесть раз привлекался к ответственности за хищения чужого имущества, а также за незаконную рубку леса, заведомо ложный донос и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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