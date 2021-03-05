Новости
Ежегодно жители планеты выбрасывают более 900 млн тонн продовольствия. Кадр видео службы новостей ООН

ООН обратила внимание на выброшенные продукты

Более 930 млн тонн проданного в 2019 г. продовольствия оказалось не на столах потребителей, а в мусорных ящиках - об этом говорится в новом отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

В целом, по данным экспертов организации, потери составляют около 17% всего производимого продовольствия. Еще какое-то количество продуктов питания не доходит до прилавка: остается гнить на поле или портится при транспортировке. Получается, что мы выбрасываем треть всего продовольствия, рассказали Fishnews в службе новостей ООН.

Авторы доклада провели всесторонний анализ проблемы и разработали рекомендации, связанные с подсчетом потерь продовольствия. «Если мы действительно хотим справиться с изменением климата, спасти биоразнообразие и решить проблему загрязнения воздуха, частный сектор, правительства и рядовые граждане должны принять участие в работе по сокращению потерь продовольствия», – подчеркнула исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.

Каждый житель России, по данным доклада, выбрасывает в год 33 кг продовольствия, а вот жители Украины, Словакии и Румынии – по 70 кг. Наименее бережливы в регионе венгры: там на каждого жителя приходится по 90 кг продовольственных потерь в год.

В Армении и Азербайджане – это уже другой регион в классификации ЮНЕП – этот показатель еще выше: 93 кг в год на человека.

Принято считать, что продукты питания выбрасывают в богатых странах, однако, как выяснилось, эта проблема распространена повсюду, хотя из беднейших стран мира сложнее получить достоверную информацию, отметили в службе новостей. В целом, по данным исследования, жители планеты выбрасывают до 11% покупаемого продовольствия, рестораны – 5%, а торговые сети – 2%.

В результате страдает окружающая среда – до 10% эмиссий парниковых газов связывают именно с продовольственными потерями. «Сокращение потерь поможет снизить объемы выбросов парниковых газов, замедлить разрушение природы, а также увеличить запасы продовольствия, сократить масштабы голода и сберечь средства», – обратила внимание глава ЮНЕП.

В 2019 г., еще до пандемии, 690 млн человек страдали от нехватки продовольствия, а 3 млрд жителей планеты не могли позволить себе здоровое питание, приводит цифры служба новостей ООН. Пандемия существенно ухудшила эти показатели. Авторы исследования настоятельно призывают всех людей в мире не выбрасывать продукты питания. Они также рекомендуют включить борьбу с продовольственными потерями в национальные планы по противодействию изменению климата.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Перераспределение запасов лососей мы видим и на Дальнем Востоке, и у наших соседей

ХЫ Ду Сан (Dou San Heo), владелец, генеральный директор компании WS Global Inc.

Владелец компании WS Global Inc.

ХЫ Ду Сан

Биржа выручает рыбный рынок в период пандемии

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза Инга МАТРОСОВА. Фото предоставлено пресс-службой Дальрыбвтуза

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза

Инга МАТРОСОВА

Обитателям «морских огородов» разрабатывают отечественный рацион

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин ДРЕВЕТНЯК. Фото предоставлено СРПС

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

От решения по «незаходным» судам пока видится только отдача в бюджет

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Промыслу сайры поможет комфортное регулирование

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Гарантии на промысел обеспечат серьезный эффект

Все материалы

Крупным планом

Выращенный в Приморье трепанг. Фото Романа Витязева

Марифермеры Приморья надеются на помощь государства

Добыча лосося на Сахалине. Фото Анатолия Макоедова

Лососевое хозяйство России: сырьевой потенциал, научное сопровождение и перспективы развития

Погода на Сахалине в феврале бывает разная, но настроение участников фестиваля «Сахалинский лед» всегда выше нуля

«Сахалинский лед» – больше чем рыбалка, азартней чем спорт

Для поставок живого краба требуется лицензия Минпромторга

К правкомиссии: экспортеры призывают отказаться от лицензии

Все материалы

События

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.