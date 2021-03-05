05 марта 2021 года

ООН обратила внимание на выброшенные продукты

Более 930 млн тонн проданного в 2019 г. продовольствия оказалось не на столах потребителей, а в мусорных ящиках - об этом говорится в новом отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

В целом, по данным экспертов организации, потери составляют около 17% всего производимого продовольствия. Еще какое-то количество продуктов питания не доходит до прилавка: остается гнить на поле или портится при транспортировке. Получается, что мы выбрасываем треть всего продовольствия, рассказали Fishnews в службе новостей ООН.

Авторы доклада провели всесторонний анализ проблемы и разработали рекомендации, связанные с подсчетом потерь продовольствия. «Если мы действительно хотим справиться с изменением климата, спасти биоразнообразие и решить проблему загрязнения воздуха, частный сектор, правительства и рядовые граждане должны принять участие в работе по сокращению потерь продовольствия», – подчеркнула исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.

Каждый житель России, по данным доклада, выбрасывает в год 33 кг продовольствия, а вот жители Украины, Словакии и Румынии – по 70 кг. Наименее бережливы в регионе венгры: там на каждого жителя приходится по 90 кг продовольственных потерь в год.

В Армении и Азербайджане – это уже другой регион в классификации ЮНЕП – этот показатель еще выше: 93 кг в год на человека.

Принято считать, что продукты питания выбрасывают в богатых странах, однако, как выяснилось, эта проблема распространена повсюду, хотя из беднейших стран мира сложнее получить достоверную информацию, отметили в службе новостей. В целом, по данным исследования, жители планеты выбрасывают до 11% покупаемого продовольствия, рестораны – 5%, а торговые сети – 2%.

В результате страдает окружающая среда – до 10% эмиссий парниковых газов связывают именно с продовольственными потерями. «Сокращение потерь поможет снизить объемы выбросов парниковых газов, замедлить разрушение природы, а также увеличить запасы продовольствия, сократить масштабы голода и сберечь средства», – обратила внимание глава ЮНЕП.

В 2019 г., еще до пандемии, 690 млн человек страдали от нехватки продовольствия, а 3 млрд жителей планеты не могли позволить себе здоровое питание, приводит цифры служба новостей ООН. Пандемия существенно ухудшила эти показатели. Авторы исследования настоятельно призывают всех людей в мире не выбрасывать продукты питания. Они также рекомендуют включить борьбу с продовольственными потерями в национальные планы по противодействию изменению климата.

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