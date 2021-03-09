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Возгорание произошло недалеко от Нижневартовска. Фото пресс-службы Росприроднадзора

Обь пришлось спасать от огня

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре произошел пожар на реке Оби недалеко от Нижневартовска. Загорелись продукты газопереработки в подводном трубопроводе.

Пожар обнаружили 6 марта, сообщает пресс-служба Росприроднадзора. Отмечено, что ведомство следит за ситуацией совместно с МЧС. Сайт министерства тоже информирует: на контроле находится «ликвидация последствий порыва магистрального продуктопровода в Нижневартовском районе» ХМАО – Югры. По данным СМИ, пострадал один человек.

Трубопровод принадлежит АО «СибурТюменьГаз». 7 марта на заседании пожарно-технической рабочей группы врио начальника главного управления МЧС по региону Сергей Антонов рассказал, что специалисты квалифицируют ситуацию как технологическое происшествие, последствия которого компания ликвидирует самостоятельно. Директор окружного департамента гражданской защиты населения Николай Зайцев заявил, что возгорание на месте порыва полностью ликвидировано.

Организовано патрулирование. Людям не рекомендовано выходить на лед, а также приближаться к месту порыва.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, работу по утилизации углеводородов планируется завершить 8 марта до 22:00.

«Эпизодически на месте горения мы наблюдаем появление языков огня не более 20 сантиметров. Давление в отсеченном продуктопроводе меньше 1 атмосферы. 8 марта мы закончим работу по выжигу остаточного продукта. Рисков для невыполнения работ нет», – рассказал генеральный директор ООО «Сибур» Михаил Карисалов на очередном рабочем совещании.

В пресс-релизе говорится, что большая часть продуктов из этого участка продуктопровода направлена на сжигание в специально оборудованных амбарах.

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков доложил, что ведомство проводит административное расследование, сформирована специализированная рабочая группа, которая исследует водные биоресурсы на наличие нефтепродуктов и иных видов загрязнения. С 9 марта начнутся отборы проб воды и грунта. В этой работе примут участие нефтехимики из Ростова и Волгограда.

Места, находящиеся в зоне риска, ограничат для рыбалки и прогулок. Соответствующее поручение дано ответственным ведомствам.

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