Российский рыбный экспорт возрос и подешевел

Российские предприятия рыбной отрасли в 2020 г. продали за рубеж больше продукции, чем годом ранее. Однако поставки в стоимостном выражении сократились.

В прошлом году Россия экспортировала 2,3 млн тонн рыбы и морепродуктов стоимостью 5,3 млрд долларов. По сравнению с 2019 г. в физическом объеме отгрузки выросли на 6,3%, однако в денежном эквиваленте снизились на 2,1%, сообщили Fishnews в пресс-службе центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

В структуре продаж 54% пришлось на мороженую рыбу – ее экспорт сократился на 5,7%, до 2,9 млрд долларов. В то же время продажи ракообразных выросли на 3,2%, до 1,7 млрд долларов, рыбного филе – на 2,2%, до 509 млн долларов. Отгрузки моллюсков снизились на 12%, до 115 млн долларов.

Отмечено, что около 60% российского экспорта рыбной продукции пришлось на Республику Корея и Китай. Стоимость поставок в Республику Корея увеличились на 8,2%, до 1,61 млрд долларов. Почти 50% этого объема пришлось на ракообразных, 40% – на мороженую рыбу. Продажи в КНР снизились на 6,1%, до 1,6 млрд долларов, в том числе мороженой рыбы – на 9,4%, до 1,2 млрд долларов, моллюсков – на 29%, до 44 млн долларов. Экспорт ракообразных в Китай вырос на 14%, до 340 млн долларов.

Объемы продаж на рынок Нидерландов сократились на 6,7%, до 864 млн долларов, 52% этого экспорта составили ракообразные, 28% – мороженая рыба, 20% – рыбное филе.

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