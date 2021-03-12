«Русский краб» включили в Российско-китайский деловой совет

В состав Российско-китайского делового совета вошла ГК «Русский краб». В группе компаний сообщили, что, несмотря на ограничения из-за пандемии в прошлом году, удалось удвоить объемы поставок живого краба на китайский рынок.

Группа компаний «Русский краб» вошла в состав Российско-китайского делового совета (РКДС). В РКДС приветствовали это решение и подчеркнули важность взаимодействия с компаниями, работающими в реальном секторе экономики.

«РКДС намерен поддерживать инициативы бизнеса в работе на китайском направлении, укреплять взаимодействие компаний с партнерами, органами федеральной власти как в Китае, так и в России», – заявил исполнительный директор совета Евгений Маркин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ГК «Русский Краб», компания занимает ведущую позицию среди российских поставщиков живого краба в КНР. Несмотря на влияние пандемии и связанные с этим ограничения, в прошлом году объем поставок крабовой продукции в Китай удалось нарастить до 3,1 тыс. тонн, что вдвое превысило показатель 2019 г.

«Мы ценим деловые отношения с нашими китайскими партнерами и заинтересованы в их развитии. Наша задача – максимально раскрыть потенциал к расширению взаимодействия с бизнесом КНР», – рассказал генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников.

По его словам, одним из приоритетных направлений сотрудничества является создание новых логистических цепочек и центров, которые позволят расширить географию потребления краба в Китае.

«ГК «Русский Краб» готова представлять интересы российской крабопромысловой отрасли на площадке РКДС. Авторитет Российско-китайского делового совета и его поддержка будут способствовать продвижению продукции российских крабодобытчиков на рынке Китая и поиску решений по проблематике международной торговли», — отметил руководитель компании.

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