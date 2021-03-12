Представители КМНС в Приморье смогут получить участки для промысла

В Приморском крае пройдет конкурс по распределению рыболовных участков для традиционного промысла КМНС. Для добычи предлагаются акватории в Ольгинском и Тернейском районах.

Приморское теруправление Росрыболовства организует конкурс по закреплению участков для традиционного рыболовства. Извещение и конкурсная документация опубликованы на официальном сайте торгов.

Планируется распределить пять участков. Один РЛУ находится в Ольгинском районе на реке Аввакумовка, остальные четыре – в Тернейском районе, это участки в бухтах Джигит, Штормовая, в районе бухты Серебрянки, а также на морской акватории в районе устья реки Самарги.

Прием заявок на участие в конкурсе открылся 12 марта и завершится 12 апреля. Договоры с победителями будут заключены на десять лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Документы должны быть рассмотрены в срок не более двадцати рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками. На оценку и сопоставление заявок отводится не больше десяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения.

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