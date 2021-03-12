Для рыбных экспортеров вышел новый регламент

Опубликован имплементационный регламент Комиссии ЕС 2020/2235 от 16 декабря 2020 г. Этот документ касается ветеринарной сертификации водных животных, ввозимых на территорию Европейского союза.

Имплементационный регламент Комиссии ЕС 2020/2235 от 16 декабря 2020 г. устанавливает правила применения регламентов 2016/429 и 2017/625 Европейских парламента и советав отношении образцов сертификатов здоровья, образцов официальных сертификатов и образцов сертификатов здоровья / официальных сертификатов, для ввоза в ЕС и перемещения внутри Союза партий определенных категорий животных и товаров, официальной сертификации в отношении таких сертификатов.

Кроме того, имплементационный регламент Комиссии ЕС 2020/2235 отменяет регламент № 599/2004, имплементационные регламенты № 636/2014 и 2019/628, Директиву 98/68/EC и решения 2000/572/EC, 2003/779/EC и 2007/240/EC.

Текст документа опубликован на сайте Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Регламент 2016/429 устанавливает правила в отношении болезней животных, которые передаются животным или людям, включая требования к официальной ветсертификации в отношении различных перемещений животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения. Эти требования касаются определенных живых водных животных для потребления человеком.

Регламент 2017/625 устанавливает правила официального контроля и другой официальной деятельности, выполняемой компетентными органами государств-членов, среди прочего - правил безопасности пищевых продуктов на всех этапах производства, обработки и распределения, а также требований к здоровью и благополучию животных и побочным продуктам животного происхождения.

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