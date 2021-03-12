У КаспНИРХ новый руководитель

Исполняющим обязанности руководителя Волжско-Каспийского филиала ВНИРО назначен Виталий Плюхин. Ранее он возглавлял научно-экспериментальную базу «БИОС».

Виталий Сергеевич Плюхин родился 28 февраля 1965 г. в Ростове-на-Дону. В системе Росрыболовства работает с 2005 г. Занимал должности заместителя директора по общим вопросам ФГУП «АзНИИРХ», начальника отдела обеспечения деятельности Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, начальника отдела управления имуществом и обеспечения деятельности ФГБУ «Аздонрыбвод».

С ноября 2017 г. Виталий Плюхин работал начальником научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС». В 2021 г. назначен исполняющим обязанности руководителя Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ранее руководивший КаспНИРХ Арсен Мирзоян назначен заместителем директора ВНИРО.

На этом посту он будет курировать южные бассейны – Азово-Черноморский и Волжско-Каспийский, а также вопросы аквакультуры.

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