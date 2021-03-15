Участники рыбоохранного рейда оказались под следствием

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых должностных лиц, участвовавших в антибраконьерских мероприятиях. По версии следствия, фигуранты оформили фиктивные документы в отношении законопослушного рыбака, представив его нарушителем.

Подозреваемые - участковый полиции, инспектор Росрыболовства, а также заместитель директора и инспектор охранного парка. Неподалеку от села Садового в Ахтубинском районе проверяющие обнаружили двух местных жителей, добывающих рыбу незапрещенным способом, рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, полицейский, действуя в сговоре с остальными участниками рейда, составил протокол явки с повинной в отношении одного из рыбаков. В протокол были внесены заведомо ложные сведения о браконьерстве, сообщили в следственном управлении. На основании этого документа в отношении рыбака органы дознания возбудили уголовное дело, которое в ближайшее время предполагается прекратить.

В отношении участников рейда возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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