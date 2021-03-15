Правила по утилизационному гранту вышли в новой редакции

Правительство обновило правила предоставления судового утилизационного гранта. В частности, добавлены формулы для расчета соответствия нового рыбопромыслового судна старому.

Правила предоставления судового утилизационного гранта изложены в новой редакции. Напомним, что субсидии из федерального бюджета были введены в 2017 г., чтобы поддержать обновление флота.

Компенсацией можно воспользоваться при строительстве гражданских судов, в том числе рыбопромыслового флота. Старое судно или суда при этом сдаются на утилизацию, в случае с рыбопромысловым флотом речь идет о судах со сроком службы более 30 лет.

Новое судно должно быть заложено на российской верфи. Таким образом, за счет гранта предполагается поддержать и отечественное судостроение.

При этом тип утилизируемого судна должен соответствовать типу нового судна.

В новых правилах предусмотрена возможность получения гранта для обновления судов, используемых в рамках северного завоза. Также, сообщает корреспондент Fishenws, пересмотрена методика для расчета соответствия замены старого рыбопромыслового судна.

Поддержка предоставляется по линии госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Получателей субсидии отбирает Минпромторг.

Утилизируемое судно должно быть сдано на утилизацию после 1 января 2016 г. При этом допускается строительство нового судна до обращения за поддержкой. В этом случае судно должно быть построено не раньше двух лет до дня подачи заявки.

Размер субсидии не может превышать 10% стоимости судна, но не более 70 млн рублей (без учета НДС).

Изменения внесены постановлением правительства РФ от 11 марта 2021 г. № 352.

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