Квоты в бассейне Енисея разыграют на торгах

В Красноярском крае на аукцион выставили 17 долей квот - для промысла ценных видов рыб в реках и озерах бассейна реки Енисей. Заявки принимаются до 12 апреля.

Торги организует Енисейское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, к продаже предлагаются 4 доли квот пеляди, 6 – сига, 5 – чира, 2 – тугуна. Стартовые цены лотов – от 300 рублей до 343 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 28 апреля в Красноярске. По 15 долям квот договоры предполагается заключить на 15 лет, еще по двум лотам – на 13 лет.

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