Промысловые запасы Баренцева моря оценили ученые

Специалисты России и Норвегии рассмотрели текущее состояние и ожидаемые изменения экосистемы Баренцева моря. В том числе были представлены данные по крабам, пелагическим и донным рыбам.

В ежегодном заседании Рабочей группы ИКЕС по комплексной оценке Баренцева моря (WGIBAR) участвовали сотрудники Полярного филиала ВНИРО. Всего обсуждения провели 40 ученых из Мурманска, Бергена и Тромсё.

На основе анализа совместных российско-норвежских исследований подготовлен отчет об экосистеме Баренцева моря. «Состояние сообществ зоопланктона указывает на благоприятные кормовые условия для питания рыб, морских млекопитающих и птиц. Отмечены сохранение тенденции к смещению скоплений камчатского краба в восточном и северо-восточном направлениях, а также расширение ареала краба-стригуна опилио», – рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По данным ВНИРО, запас мойвы в 2020 г. увеличился более чем в четыре раза по сравнению с позапрошлым годом (за счет урожайного поколения 2019 г.), но по-прежнему находится ниже среднемноголетнего уровня.

Общая биомасса пелагических рыб была наибольшей за последние 23 года, однако около половины этой величины составляла сельдь урожайного поколения 2016 г., которая покидает Баренцево море.

«Запасы донных рыб находятся в удовлетворительном состоянии. Биомассы трески и пикши, несмотря на снижение в последние годы, превышают установленные для этих видов безопасные биологические границы. Уменьшение запаса трески снижает пресс хищничества на остальные промысловые виды рыб, что может способствовать росту их численности», – отметили в пресс-службе.

По данным экосистемной съемки, количество антропогенного мусора в Баренцевом море в 2020 г. было на уровне предыдущих лет. Выявлено, что в последнее десятилетие в промысловых рыбах снизилось содержание ряда тяжелых металлов.

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