Перекупщицу браконьерской икры ждет скамья подсудимых

В Москве закончено следствие в отношении женщины, обвиняемой в незаконном обороте икры осетровых. Было изъято более 30 кг деликатеса и 450 тыс. рублей наличными.

Фигурантка организовала в столице нелегальную скупку, хранение и сбыт деликатеса, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Москве.

При обысках силовики обнаружили и изъяли более 30 кг немаркированной икры осетровых на сумму свыше 1 млн рублей, а также 450 тыс. рублей, пластиковые карты и мобильные телефоны.

Женщину обвиняют по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот продукции из «краснокнижных» водных биоресурсов). Дело направлено в суд.

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