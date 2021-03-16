Жителям Хабаровского края готовят возможности для любительской рыбалки

По результатам конкурса, организованного Амурским теруправлением Росрыболовства, планируется предоставить для организации любительской рыбалки 19 участков в разных районах Хабаровского края. Также предусмотрены места, где ловить лососей можно вне участков, напомнили власти региона.

Напомним, что закон с нового года допускает рыболовные участки (РЛУ) для организации любительского рыболовства лишь в определенных районах на Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском бассейнах. Ловить ценные и особо виды водных биоресурсов можно только на этих участках, при этом рыболовам необходимо приобрести у организатора рыбалки путевку.

Узнать, какие районы определены для такого лова и какие виды водных биоресурсов там можно добывать, любители рыбалки могут из распоряжения правительства РФ от 24 октября 2019 г. № 2513.

По предложению правительства Хабаровского края в этот список включено 37 водных объектов региона с указанием видов водных биоресурсов. Амурское теруправление Росрыболовства планирует провести в ближайшее время конкурс по распределению 19 участков для организации любительской рыбалки.

Также профильная комиссия в Хабаровском крае сформировала на разрешенных водных объектах еще 13 участков для организации любительского рыболовства, сообщил Fishnews зампред правительства – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Шкурин.

Ловить на новых РЛУ будет возможно после того, как их включат в единый перечень рыболовных участков Хабаровского края (утвержден постановлением регионального правительства от 30 апреля 2020 г. № 192) и предоставят в пользование по итогам конкурса, отметил министр.

В ведомстве также отметили, что для повышения доступности любительской рыбалки в крае предусмотрены места, где ловить горбушу и кету удебными орудиями можно вне рыболовных участков, – список приводится в приложении № 10 к правилам рыболовства для Дальневосточного бассейна.

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