На Камчатке стартовала «большая чистка» Авачинской губы

В Петропавловске-Камчатском начали подъем рефрижератора «Ронд» со дна Авачинской губы. Это первое судно в приоритетном перечне «подводного» флота, от которого намерен избавиться регион.

Рефрижератор «Ронд» затонул более двух с половиной лет назад возле бывшего судоремонтного завода «Фреза». Судно весит более 300 тонн, его длина превышает 30 м. Для подъема подрядная организация изготовила около трех десятков понтонов грузоподъемностью 10 и 20 тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Водолазы выполнили подготовительные работы.

Когда рефрижератор будет поднят, его отбуксируют к месту переработки, где распилят по частям.

Напомним, всего в Авачинской губе 83 затонувших судна, 68 — в Усть-Камчатском районе. В 2021 г. со дна Авачинской губы кроме шхуны «Ронд» планируется поднять два судна в бухте Сероглазка и одно в бухте Чавычной.

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