Авачинскую бухту начинают чистить от «подводного флота»

На Камчатке приступают к реализации комплекса мероприятий по подъему и утилизации затонувших судов. Первое – шхуну «Ронд» – рассчитывают достать со дна в ближайшие дни.

Шхуну планируют поднять, как только позволят погодные условия. Она затонула в 2018 г. в центре Петропавловска-Камчатского возле бывшего судоремонтного завода «Фреза». Уже выполнены подготовительные работы: герметизация корпуса, установка понтонов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

«Ронд» – одно из четырех затонувших в Авачинской бухте судов, удаление которых запланировано в первую очередь. Об этом губернатор Владимир Солодов рассказал в программе «Камчатка: итоги недели».

Напомним, во время визита Михаила Мишустина на Дальний Восток летом 2020 г. глава региона заручился поддержкой вице-премьера по вопросу очистки бухты от металлолома. Тогда председатель правительства поручил Минтрансу и Минфину совместно с Минприроды, Росимуществом и главами регионов ДФО представить дорожную карту по подъему и утилизации затонувших судов. Сейчас обсуждается включение мероприятий в федеральный проект «Чистая страна».

По информации краевого правительства, всего в Авачинской бухте 83 затонувших судна, 68 — в Усть-Камчатском районе. В 2021 г., кроме шхуны «Ронд» планируется поднять два судна в бухте Сероглазка и одно в бухте Чавычной.

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