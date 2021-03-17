Данные о болезнях рыб обобщила специальная карта
Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры актуализировал информацию об эпизоотическом состоянии рыбоводных предприятий. Для наглядности в пробном режиме запущена интерактивная карта.
Актуализированная информация об эпизоотической безопасности в хозяйствах аквакультуры представлена на сайте НЦБРП - по распоряжению Россельхознадзора учреждение отслеживает ситуацию в этой сфере.
В специальном разделе собраны данные о состоянии объектов аквакультуры на предприятиях в разных регионов по состоянию на вторую половину 2020 г. со списком выявленных заболеваний.
Также здесь приводится информация о болезнях рыб, с описанием возбудителей, течения и необходимых мероприятий по предотвращению распространения заболеваний, рассказали Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
Для большей наглядности запущена интерактивная карта эпизоотической безопасности аквакультурных хозяйств и рыборазводных заводов. Пока она работает в тестовом режиме.
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