Данные о болезнях рыб обобщила специальная карта

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры актуализировал информацию об эпизоотическом состоянии рыбоводных предприятий. Для наглядности в пробном режиме запущена интерактивная карта.

Актуализированная информация об эпизоотической безопасности в хозяйствах аквакультуры представлена на сайте НЦБРП - по распоряжению Россельхознадзора учреждение отслеживает ситуацию в этой сфере.

В специальном разделе собраны данные о состоянии объектов аквакультуры на предприятиях в разных регионов по состоянию на вторую половину 2020 г. со списком выявленных заболеваний.

Также здесь приводится информация о болезнях рыб, с описанием возбудителей, течения и необходимых мероприятий по предотвращению распространения заболеваний, рассказали Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Для большей наглядности запущена интерактивная карта эпизоотической безопасности аквакультурных хозяйств и рыборазводных заводов. Пока она работает в тестовом режиме.

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