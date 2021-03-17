На промысле минтая сохраняется отставание

Вылов минтая на Дальнем Востоке России к 14 марта составил 558,9 тыс. тонн, это на 20,2%, ниже уровня прошлого года. Ожидается, что один циклон в Охотском море сменится другим.

В Федеральном агентстве по рыболовству состоялось очередное заседание штаба охотоморской путины. Отмечено: на промысел не оказал критического влияния проходящий сейчас через море циклон. Предполагается, что он практически покинет Охотское море 18 марта. А 22 марта ожидается приход циклона с материковой части, который вызовет усиление ветра до 22-25 м/с не только в центральной акватории, но и у Западной Камчатки.

Вторжение арктических воздушных масс способствовало смерзанию полей подвижного льда, увеличению сплоченности и расширению площади покровов в мористую часть. Предполагается, что ледовой покров в западной части моря уменьшится под влиянием циклона, а также общего повышения температуры. На севере существенных изменений не ожидается – промысловые районы полностью не откроются, по прогнозам это произойдет не ранее конца марта, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По его данным, холодильники Приморского края загружены на 82%. За прошедшую неделю по железной дороге в центральные регионы страны отправлено 18,5 тыс. тонн рыбопродукции. Стоимость доставки составляет в среднем 11-13 рублей за килограмм.

По информации Центра системы мониторинга рыболовства и связи, в Охотском море добыто 499,5 тыс. тонн минтая (78,9% от уровня 2020 г.). В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 381 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской – 1 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской – 117,5 тыс. тонн.

В Южно-Курильской зоне освоили 19,5 тыс. тонн, в Восточно-Камчатской зоне – 19,1 тыс. тонн, в том числе 17,2 тыс. тонн в Петропавловско-Командорской подзоне.

Уловы тихоокеанской сельди достигли 85,2 тыс. тонн (149,5% от уровня прошлого года). Трески добыто 40,8 тыс. тонн (92,1% по сравнению с результатом на отчетную дату 2020 г.

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