Легкомыслие рыболова подняло на ноги полицию

В городе Новотроицке Оренбургской области правоохранители искали провалившегося в полынью человека. Оказалось, что трагедии не произошло, рыбак просто бросил вещи на льду после неудачного лова.

Рюкзак с рыболовными снастями, бур и сани нашли в районе двух мостов рядом с полыньей на середине реки Урал. Об этом сообщили в полицию, правоохранители немедленно организовали поисково-спасательную операцию.

В результате сотрудники уголовного розыска установили личность владельца вещей. Им оказался 52-летний житель села Хабарное, рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

Со слов мужчины, 9 марта он рыбачил на реке. В связи с тем что улов оказался неудачным, рыбак сам выбросил свои вещи и ушел домой.

Полицейские вернули рюкзак со снастями, бур и сани владельцу.

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