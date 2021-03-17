Ученые оценили риски для рыбы от извержения вулкана на Камчатке

Извержение Ключевского вулкана не помешает нересту в реке Камчатка, считают ученые. Отмечено, что на ближайшем участке не ведется промысел, не размножается рыба, а если в воду попадут селевые потоки, их смоет течением.

Побочное извержение Ключевского вулкана обсудили на совещании с участием министра природных ресурсов и экологии края, представителей Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО), Камчатгидромета и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, в кратере побочного прорыва происходят взрывы с выбросом бомб. Директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров рассказал, что текущий из этого кратера лавовый поток шириной около 10 м пересекает ледник Эрмана. При взаимодействии лавы со льдом формируются грязекаменные потоки, которые стекают вниз по склону восточнее поселка Ключи по руслам ручьев Крутенький и Киргурич. Разлив потоков может достигать нескольких сотен метров. Это приводит к подтаиванию льда и снега и создает опасность для движения людей и техники.

Сотрудники института вулканологии ведут мониторинг обстановки. По информации краевых властей, сейчас нет угрозы для поселка Ключи.

По словам заместителя директора по научной работе КамчатНИРО Александра Бугаева, даже наиболее неблагоприятное развитие сценария - если грязекаменные потоки попадут в реку Камчатка - не повлияет на нерест.

На этом участке реки не ведется промысел, размножения рыб не происходит. Скорость движения воды здесь настолько высокая, что даже в случае попадания в реку селевых потоков их смоет течением, говорится в пресс-релизе.

«Изменение химического состава может повлиять на нижнее течение. При этом в случае неблагоприятного прогноза селевые потоки будут попадать в реку в течение непродолжительного периода, а мощный поток воды в этой части реки быстро все смоет. Подчеркиваю, что нерестилищ на этих участках реки нет. Поэтому на производство рыбы природная ситуация не повлияет никоим образом. Тем более что в реку Камчатка на нерест рыба пойдет только в июле», — обратил внимание Александр Бугаев.

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