Водохранилища Татарстана ждут очистки от погибших судов

В Татарстане на дне Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ лежат в общей сложности 75 бесхозных судов и их фрагментов, установила прокуратура. По ее иску суд обязал подведомственные Росморрчефлоту учреждения поднять эти конструкции.

Проверку провела Казанская межрайонная природоохранная прокуратура. Для устранения нарушений закона надзорное ведомство подало иск.

Суд обязал ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» и «Администрация «Камводпуть» принять меры по очистке акваторий от затонувших плавсредств и их фрагментов, рассказали Fishnews в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Куйбышевское водохранилище расположено на Волге. Оно крупнейшее в Евразии и третье в мире по размерам, водное зеркало - 6,45 тыс. кв. км. В границах Татарстана находится 50,7% площади водоема.

Нижнекамское водохранилище расположено на реке Кама на территории Татарстана, Башкортостана, Удмуртии. Площадь водного зеркала - 1,37 тыс. кв. км.

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