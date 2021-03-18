Волонтеры Югры готовятся к рыбоохранной акции

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проведут субботник «Помоги рыбе». Он направлен на предотвращение ежегодного весеннего замора рыбы в водоемах.

Мероприятие запланировано на 20 марта, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Участники пробурят лунки, сделают проруби на местных водоемах.

Весной в Югре из-за льда затруднено поступление кислорода в водоемы, что опасно для водорослей и приводит к удушью рыбы. Для предотвращения заморов представители экологических и волонтерских общественных организаций при поддержке Росприроднадзора и рыбоохраны намерены провести акцию «Помоги рыбе».

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