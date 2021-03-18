Промысел в Северном море урегулировали после Brexit

Норвегия, Великобритания и Евросоюз заключили трехстороннее соглашение по совместно облавливаемым популяциям рыб в Северном море. В Соединенном Королевстве назвали это «первым шагом к ликвидации правового хаоса» в ключевых промысловых водах, возникшего после Brexit.

Соглашение регулирует добычу в общей сложности около 636 тыс. тонн трески, пикши, камбалы, путассу, сельди и сайды в 2020 г. Для пяти видов квоты выделены ниже уровня, рекомендованного Международным советом по исследованию моря (ИКЕС, ICES).

По сравнению с прошлым годом квота трески сократилась на 10%, камбалы – на 2%, сайды – на 25%, сельди – на 7,4%. Однако для пикши лимит вырастет на 20%, а для путассу – на 19%, рассказали Fishnews в пресс-службе Департамента по окружающей среде, продовольствию и сельским делам (DEFRA) Великобритании.

Сейчас представители Соединенного Королевства проводят двусторонние встречи с коллегами из Евросоюза, Норвегии и Фарерских островов для подтверждения договоренностей о доступе и обмене квотами.

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