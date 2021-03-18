Рыбные грузы не оставят без скидки на потери в пути

Минсельхоз представил проект приказа, который должен прийти на смену советским документам по нормам естественной убыли при перевозке рыбной продукции - такие показатели нужны для целей налогообложения.

В рамках работы по обновлению национального законодательства опубликован проект приказа Минсельхоза и Минтранса - «Об утверждении норм естественной убыли массы грузов (пищевой рыбной продукции) при транспортировке речным транспортом и массы рыбы соленой бестузлучной, холодного копчения, вяленой и балычных изделий при транспортировке железнодорожным транспортом».

Как следует из сопроводительных материалов, новый документ должен прийти на смену актам советского периода, которые с 1 июля 2021 г. прекратят свое действие в рамках «регуляторной гильотины». Это постановление Госснаба СССР от 4 мая 1982 г. № 39 и постановление Госснаба СССР от 23 августа 1985 г. № 93.

Отмечено, что принятие такого акта необходимо для целей налогообложения прибыли организаций. Напомним, что потери в пределах таких норм приравниваются к материальным расходам.

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