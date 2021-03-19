Квоты в Японском море и Северо-Западной Атлантике выставили на торги

В апреле в Москве планируется провести аукцион по продаже долей квот вылова сельди и креветок в подзоне Приморье, а также ресурсов в районе в районе регулирования НАФО.

Извещение и аукционная документация опубликованы на сайте Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Всего на торги выставлены 50 долей квот для промысла:

- Шримсы-медвежата в подзоне Приморье, доля в 14,2% со стартовой ценой около 17,6 тыс. рублей;

- сельдь тихоокеанская подзоны Приморье, 12 долей квот по 7,69% с начальной ценой около 25,2 тыс. рублей и одна доля в 7,72% со стартовой стоимостью около 25,3 тыс. рублей;

- кальмар-иллекс в подрайонах 3+4 НАФО, 28 долей по 3,448% с начальной ценой порядка 3,45 млн рублей и одна в 3,456% со стартовой стоимостью около 3,458 млн рублей;

- налим белый, подрайоны 3NO НАФО, шесть долей по 14,3% со стартовой ценой около 569 тыс. рублей и одна доля в 14,2% с начальной ценой около 565 тыс. рублей.

Договоры с победителями торгов будут заключены на 15 лет. Прием заявок от желающих побороться за квоты стартует 19 марта и завершится 19 апреля. Сам аукцион будет проводиться в три этапа, с 26 по 28 апреля.

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