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Волжско-Каспийский филиал ВНИРО провел коллоквиум по вопросам естественного воспроизводства стерляди и сельди-черноспинки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

В Волге прибавляется стерляди и сельди

Волжско-Каспийский филиал ВНИРО провел коллоквиум по вопросам естественного воспроизводства стерляди и сельди-черноспинки. Численность этих рыб растет, отметили специалисты.

По видеосвязи в коллоквиуме участвовали представители других филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии: АзНИИРХ, ВолгоградНИРО, НижегородНИРО, ПермНИРО, СаратовНИРО, ТатарстанНИРО. Специалисты КаспНИРХ рассказали об особенностях нереста и ската стерляди и сельди-черноспинки, их численности и состоянии запасов, искусственном воспроизводстве, исследованиях производителей на нересте, методических подходах.

Стерляди становится больше

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, основными местами нереста для стерляди являются весенне-затопляемые нерестилища. Одно из наиболее эффективных – Каменноярское.

С 2001 г. наблюдалось резкое сокращение численности личинок стерляди: в первое десятилетие нового столетия она уменьшилась в 1,5 раза, за второе десятилетие – снизилась еще более чем втрое. Самое хорошее воспроизводство отмечалось в многоводные годы, например в 2013 г., наихудшее – в 2019 г. Искусственное воспроизводство вида характеризуется стабильным ростом, в последние годы выпуск молоди превышает 2 млн экземпляров, привели данные в пресс-службе.

«На основе наблюдений за миграцией производителей и неполовозрелых особей стерляди можно отметить, что за десятилетку уловы на усилие этого вида возросли в среднем в 2,5 раза, при этом рост более выражен для участка наблюдения в нижней части Волго-Каспийского морского судоходного канала. Полученные результаты исследований свидетельствуют об устойчивом росте численности стерляди в вершине дельты реки Волги и на Главном банке», - подчеркнули в КаспНИРХ.

Черноспинка мельчает

После падения численности сельди-черноспинки в начале 2000-х ее запас стал восстанавливаться. За последнее десятилетие абсолютная численность возрастала до 2018 г., после чего отмечается ее понижение в 1,4 раза. В 2018 г. уловы черноспинки на усилие приближались к 2000 экземпляров за притонение.

Несмотря на восстановление численности вида, проходил параллельный процесс, связанный с сокращением размеров (длины и массы) сельди-черноспинки в уловах. Это отчасти связано с тем, что много рыбы погибает после нереста, а количество повторно нерестующих особей остается невелико, отметили ученые.

Коллоквиум стал первым в череде научных мероприятий, которые будут проводиться в течение всего 2021 г. для Волжско-Каспийского и Азово-Черноморского рыбохозяйственных бассейнов. Специалисты будут рассказывать коллегам о проводимых исследованиях, искать пути разрешения острых вопросов и обмениваться опытом.

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